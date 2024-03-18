Богачук: Треба перемагати Фундору, бо такого шансу може більше ніколи не бути

Український боксер Сергій Богачук (23-1, 23 КО) розуміє всю важливість бою проти Себастьяна Фундори (20-1-1, 13 КО).

Про підготовку до поєдинку претендент на титул чемпіона WBC в першій середній вазі розповів інтерв’ю ютуб-каналу ТАЙК МАЙСОН.

"Дуже класно себе почуваю. Уже виходимо на високий рівень, почав спарингувати по 12 раундів з хорошими спаринг-партнерами. 12 раундів проводжу інтенсивного спарингу, тобто, не відпочиваю. Увесь час працюю, інтенсивна робота. Почуваю себе класно. Вага нормальна. Обсяг роботи за цей збір виконав дуже великий, дуже хороше фізичне навантаження робили — я в інстаграм виставляв.