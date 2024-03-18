Богачук: Треба перемагати Фундору, бо такого шансу може більше ніколи не бути

Джерело - ТАЙК МАЙСОН.
Український боксер Сергій Богачук (23-1, 23 КО) розуміє всю важливість бою проти Себастьяна Фундори (20-1-1, 13 КО).
Про підготовку до поєдинку претендент на титул чемпіона WBC в першій середній вазі розповів інтерв’ю ютуб-каналу ТАЙК МАЙСОН.
"Дуже класно себе почуваю. Уже виходимо на високий рівень, почав спарингувати по 12 раундів з хорошими спаринг-партнерами. 12 раундів проводжу інтенсивного спарингу, тобто, не відпочиваю. Увесь час працюю, інтенсивна робота. Почуваю себе класно. Вага нормальна. Обсяг роботи за цей збір виконав дуже великий, дуже хороше фізичне навантаження робили — я в інстаграм виставляв.
У мене робота була і в горах, і бігали в різних місцях цікавих, виконали потужний обсяг роботи. Я готовий до цього бою. Розумію, що він значить для мене. Це найбільший бій у моїй кар’єрі. Мені треба вигравати його, бо такого шансу може більше ніколи не бути", - сказав Богачук.
Чемпіон WBC в першій середній ваговій категорії визначиться 30 березня в Лас-Вегасі. Нещодавно стало відомо, що ще один український боксер отримав шанс на чемпіонський бій.