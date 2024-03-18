Ділліан Вайт: У мене закінчується час

Британський надважковаговик Ділліан Вайт (30-3, 19 КО) прокоментував перемогу в першому поєдинку після відновлення кар’єри. Колишній тимчасовий чемпіон світу за три раунди розбив Крістіана Хаммера (27-11, 17 КО).

Своїми враженнями від бою та планами на майбутнє Вайт поділився в інтерв’ю Boxing Social.

"Приємно знову вийти на ринг і повернутися до роботи. Хаммер просто здався, але що я міг зробити? Я пройшов через пекло та темряву, тож у мене було багато злості та агресії. У якийсь момент це мало вийти назовні. Така вже в мене натура, розумієте.

Мені все одно, де буде мій наступний бій. Я битимуся скрізь, де мені буде дозволено. У мене закінчується час. Я не молодшаю. Я не знаю, що буде далі, просто хочу битися. Подивимося, що буде далі. Бокс - це гра. У мене є 14 собак - ось від кого я очікую вірності. Мої собаки - єдині, хто залишаються вірними мені", - сказав Вайт.