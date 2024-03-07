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Чжилей: Переможу Паркера з китайською швидкістю

Сьогодні 15:16 44 0
Чжилей: Переможу Паркера з китайською швидкістю
#Джозеф Паркер, #Чжан Чжилей

Джерело - boxing247.com.

Володар тимчасового титулу WBO Чжен Чжилей (26-1-1, 21 KO) впевнений у своїй перемозі над Джозефом Паркером (34-3, 23 KO).

Про це повідомив китайський боксер у коментарі Queensberry, передає Boxing News 24/7.

"Я вірю, що можу перемогти в пізніх раундах. Я знаю, що команда мого опонента вивчала мої бої, і орієнтуються на поєдинки проти Хрговича та Форреста. Вони вірять, що у другій половині поєдинку моя фізична форма погіршиться, і у них з'явиться можливість перемогти мене рішенням суддів.

Навіть якщо наш бій дійде до пізніх раундів, я вірю, що можу перемогти. Я зроблю це з китайською швидкістю. Гей, Джо, тебе очікує великий вибух. Я тебе знищу", - сказав Чжилей.

Бій відбудеться 8 березня на арені Kingdom Arena в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія)  у рамках вечора боксу, головною подією якого буде поєдинок Ентоні Джошуа проти Френсіса Нганну.

Нагадаємо,  Паркер в останньому бою переміг  американця Деонтея Вайлдера одноголосним рішенням суддів (111-118, 110-118, 108-120).

Водночас Чжилей у вересні нокаутував британця Джо Джойса (15-2, 14 КО). Поєдинок завершився у третьому раунді.

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