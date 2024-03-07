Чжилей: Переможу Паркера з китайською швидкістю

Джерело - boxing247.com.
Володар тимчасового титулу WBO Чжен Чжилей (26-1-1, 21 KO) впевнений у своїй перемозі над Джозефом Паркером (34-3, 23 KO).
Про це повідомив китайський боксер у коментарі Queensberry, передає Boxing News 24/7.
"Я вірю, що можу перемогти в пізніх раундах. Я знаю, що команда мого опонента вивчала мої бої, і орієнтуються на поєдинки проти Хрговича та Форреста. Вони вірять, що у другій половині поєдинку моя фізична форма погіршиться, і у них з'явиться можливість перемогти мене рішенням суддів.
Навіть якщо наш бій дійде до пізніх раундів, я вірю, що можу перемогти. Я зроблю це з китайською швидкістю. Гей, Джо, тебе очікує великий вибух. Я тебе знищу", - сказав Чжилей.
Бій відбудеться 8 березня на арені Kingdom Arena в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) у рамках вечора боксу, головною подією якого буде поєдинок Ентоні Джошуа проти Френсіса Нганну.
Нагадаємо, Паркер в останньому бою переміг американця Деонтея Вайлдера одноголосним рішенням суддів (111-118, 110-118, 108-120).
Водночас Чжилей у вересні нокаутував британця Джо Джойса (15-2, 14 КО). Поєдинок завершився у третьому раунді.