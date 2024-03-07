Чжилей: Переможу Паркера з китайською швидкістю

Володар тимчасового титулу WBO Чжен Чжилей (26-1-1, 21 KO) впевнений у своїй перемозі над Джозефом Паркером (34-3, 23 KO).

Про це повідомив китайський боксер у коментарі Queensberry, передає Boxing News 24/7.

"Я вірю, що можу перемогти в пізніх раундах. Я знаю, що команда мого опонента вивчала мої бої, і орієнтуються на поєдинки проти Хрговича та Форреста. Вони вірять, що у другій половині поєдинку моя фізична форма погіршиться, і у них з'явиться можливість перемогти мене рішенням суддів.

Навіть якщо наш бій дійде до пізніх раундів, я вірю, що можу перемогти. Я зроблю це з китайською швидкістю. Гей, Джо, тебе очікує великий вибух. Я тебе знищу", - сказав Чжилей.