Хейні зробив прогноз на бій Джошуа - Нганну

Джерело - The MMA Hour.
У майбутньому поєдинку Ентоні Джошуа має перемогти Френсіса Нганну.
Про це заявив чемпіон світу за версією WBC у першій напівсередній вазі Девін Хейні.
"Суперважкий дивізіон просто інший. Нганну - фрік. Він упустив Ф'юрі одним ударом.
У Нганну є нейтралізатор. Я вважаю його дуже сильним, він буквально фрік. Не можна скидати його з рахунків. Але я думаю, що Ей Джей переможе. Утім, Нганну - не той, кого ти можеш списати з рахунків", - сказав Хейні.
Бій Джошуа - Нганну відбудеться 8 березня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.
Також повідомлялося, що Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр або Тайсон не зможуть вийти на ринг 18 травня.