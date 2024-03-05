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Хейні зробив прогноз на бій Джошуа - Нганну

Американець вірить у силу боксера
Сьогодні 19:56 103 0
Хейні зробив прогноз на бій Джошуа - Нганну
#Ентоні Джошуа

Джерело - The MMA Hour.

У майбутньому поєдинку Ентоні Джошуа має перемогти  Френсіса Нганну.

Про це заявив чемпіон світу за версією WBC у першій напівсередній вазі Девін Хейні.

"Суперважкий дивізіон просто інший. Нганну - фрік. Він упустив Ф'юрі одним ударом.

У Нганну є нейтралізатор. Я вважаю його дуже сильним, він буквально фрік. Не можна скидати його з рахунків. Але я думаю, що Ей Джей переможе. Утім, Нганну - не той, кого ти можеш списати з рахунків", - сказав Хейні.

Бій Джошуа - Нганну відбудеться 8 березня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Також повідомлялося, що Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр або Тайсон не зможуть вийти на ринг 18 травня.

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