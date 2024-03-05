Хейні зробив прогноз на бій Джошуа - Нганну

У майбутньому поєдинку Ентоні Джошуа має перемогти Френсіса Нганну.

Про це заявив чемпіон світу за версією WBC у першій напівсередній вазі Девін Хейні.

"Суперважкий дивізіон просто інший. Нганну - фрік. Він упустив Ф'юрі одним ударом.

У Нганну є нейтралізатор. Я вважаю його дуже сильним, він буквально фрік. Не можна скидати його з рахунків. Але я думаю, що Ей Джей переможе. Утім, Нганну - не той, кого ти можеш списати з рахунків", - сказав Хейні.