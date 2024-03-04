Ф’юрі назвав фаворита бою Паркер - Чжилей

Джозеф Паркер (34-3, 23 KO) має перемогти Чжена Чжилея (26-1-1, 21 KO), який спробує захистити свій титул.

Про це заявив чемпіон WBC Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 KO).

"Джо - мій друг, тому я ніколи не поставлю проти нього. Я думаю, що він може перемогти у цьому бою. Я вважаю, що він здатний перебоксувати Чжилея, якщо не дозволить Чжанові зловити себе в статичному становищі і не вступатиме з ним у розміни. У Джо дуже гарний футворк та боксерські навички.

Джо пройшов довгий шлях після тренувань у Моркам-Беї, батьківщині чемпіонів. У Чжана швидкі руки та повільні ноги. Так що якщо ти стоятимеш перед ним, то він розірве тебе на шматки. Але я думаю, що Джо буде гаразд і переможе Чжилея", - сказав Ф'юрі.