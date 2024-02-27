Американський боксер Раян Гарсія готовий побитися з чинним чемпіоном UFC у найлегшій вазі Шоном О'Меллі.

Про це заявив сам Гарсія.

"Я вже відправив текстове повідомлення Дейну Вайту, і у мене є люди, які поговорять з ним особисто. Я готовий прийти в UFC - дайте мені мішок грошей, і я тут.

Я готовий зробити це після поєдинку з Девіном Хейні. Дейна, дай відповідь - я горю бажанням надерти зад Шону О'Меллі", - зазначив Гарсія.