Камбосос: Маю план на бій з Ломаченком

Колишній абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Джордж Камбосос (21-2, 10 KO) має план на бій проти Василя Ломаченка (17-3, 11 КО).

Про це австралійський боксер повідомив у Twitter.

У своєму останньому поєдинку Ломаченко у травні 2023-го програв Девіну Хейні рішенням суддів. Водночас Камбосос у липні рішенням більшості суддів здолав Максі Г’юза.

11 weeks out! In serious shape already with the game plan firing 🔥🚀 bring on May 12! Victory nothing else #KambososLomachenko #Perth #Australia #7x pic.twitter.com/mqLNLcuRPg