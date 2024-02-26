Камбосос: Маю план на бій з Ломаченком

Камбосос прокоментував свою підготовку до бою проти Ломаченка

Джерело - Чемпіон.

Колишній абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Джордж Камбосос (21-2, 10 KO) має план на бій проти Василя Ломаченка (17-3, 11 КО).

Про це австралійський боксер повідомив у Twitter.

"Лишилося 11 тижнів. Я вже у серйозній формі та з планом на бій. Приходьте 12 травня. Перемога, не інакше", - написав Камбосос.

У своєму останньому поєдинку Ломаченко у травні 2023-го програв Девіну Хейні рішенням суддів. Водночас Камбосос у липні рішенням більшості суддів здолав Максі Г’юза.

11 weeks out! In serious shape already with the game plan firing 🔥🚀 bring on May 12! Victory nothing else #KambososLomachenko #Perth #Australia #7x pic.twitter.com/mqLNLcuRPg — George "Ferocious" Kambosos Jr (@georgekambosos) February 24, 2024

Нагадаємо, бій Ломаченко - Камбосос відбудеться 12 травня Австралії.