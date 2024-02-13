Головне
Реал зіграє з Лейпцигом, Ман Сіті - з Копенгагеном в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:00 369
Беленюк вийшов у бронзовий фінал чемпіонату Європи
Сьогодні 13:11 164
Ліза Вітоцці: «Виграти «золото» чемпіонату світу в індивідуалці – моя головна мета»
Сьогодні 13:01 176
Шахтар - Марсель: букмекери назвали фаворита матчу Ліги Європи
Сьогодні 12:33 425
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді
Сьогодні 11:21 112088
Шахтар - Марсель: анонс і прогноз матчу раунду плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 08:00 386
Грушин вийшов до фіналу чемпіонату Європи
Вчора 21:55 489
Рейтинг HLTV: NAVI та Monte втратили позиці
Вчора 20:50 785
Динамо здолало латвійське РФШ у контрольному матчі
Вчора 18:29 411
Українець здобув бронзову нагороду зі снукеру серед любителів
Вчора 17:53 428
Прямі трансляції

Камбосос: Я маю намір побити Ломаченка

Джордж Камбосос надіється, що після перемоги над Василем Ломаченком він може стати претендентом на включення до Зали Слави.
Сьогодні 12:50 210 0
Камбосос: Я маю намір побити Ломаченка
Фото - Getty Images
#Джордж Камбосос, #Василь Ломаченко

Джерело - boxingscene.com.

Колишній абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Джордж Камбосос (21-2, 10 KO) впевнений у своїй перемозі над Василем Ломаченком (17-3, 11 КО).

Про це розповів сам австралійський боксер.

"Я вірю, що можу опинитися у Залі Слави боксу. На моєму шляху стоїть Ломаченко, якого я маю намір побити. Якщо зроблю це, то заслужу свій шанс у Залі Слави.

Враховуючи останні результати, я притиснутий до стінки, але ви все побачите в поєдинку з Ломаченком", – сказав Камбосос.

У своєму останньому поєдинку Ломаченко у травні 2023-го програв Девіну Хейні рішенням суддів. Водночас Камбосос у липні рішенням більшості суддів здолав Максі Г’юза.

Нагадаємо, бій Ломаченко - Камбосос відбудеться 12 травня Австралії.

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці 26006
Став відомий воротар Реала на матч із Лейпцигом Став відомий воротар Реала на матч із Лейпцигом 1154
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 112088
Беленюк поступився росіянину у чвертьфіналі чемпіонату Європи Беленюк поступився росіянину у чвертьфіналі чемпіонату Європи 1076
13 років тому Руні забив фантастичний гол ножицями у ворота Ман Сіті 13 років тому Руні забив фантастичний гол ножицями у ворота Ман Сіті 5791
Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань, результати Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань, результати 44091
Рекомендуємо
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 59441
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 5046 2
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 33825 2
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 94770
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 63531 1
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 19610 2