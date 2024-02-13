Камбосос: Я маю намір побити Ломаченка

Колишній абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Джордж Камбосос (21-2, 10 KO) впевнений у своїй перемозі над Василем Ломаченком (17-3, 11 КО).

Про це розповів сам австралійський боксер.

"Я вірю, що можу опинитися у Залі Слави боксу. На моєму шляху стоїть Ломаченко, якого я маю намір побити. Якщо зроблю це, то заслужу свій шанс у Залі Слави.

Враховуючи останні результати, я притиснутий до стінки, але ви все побачите в поєдинку з Ломаченком", – сказав Камбосос.