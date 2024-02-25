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Берланга технічним нокаутом переміг Маккрорі

Поєдинок закінчився в 6 раунді
Сьогодні 12:40 131 0
Берланга технічним нокаутом переміг Маккрорі

Джерело - Чемпіон.

Американський боксер другої середньої ваги Едгар Берланга (22-0, 17 КО) здобув перемогу над ірландцем Педрейгою Маккрорі (18-1, 9 КО).

Поєдинок закінчився в 6 раунді. Після нокдауну кут Маккрорі викинув білий рушник на ринг.

Бій відбувався в Орландо, США, в ніч на 25 лютого.

Раніше повідомлялося, що Едгар Берланга може провести бій проти абсолютного чемпіона у другій середній вазі Сауля Альвареса.

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