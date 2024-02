Американський боксер другої середньої ваги Едгар Берланга (22-0, 17 КО) здобув перемогу над ірландцем Педрейгою Маккрорі (18-1, 9 КО).

Поєдинок закінчився в 6 раунді. Після нокдауну кут Маккрорі викинув білий рушник на ринг.

Бій відбувався в Орландо, США, в ніч на 25 лютого.

DOWN GOES MCCRORY AND IT'S OVER 🔥🔥🔥



Sixth round KO 💣#BerlangaMcCrory | @DAZNBoxing pic.twitter.com/ywvdpFoSE9