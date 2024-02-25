Джерело - Чемпіон.
Американський боксер другої середньої ваги Едгар Берланга (22-0, 17 КО) здобув перемогу над ірландцем Педрейгою Маккрорі (18-1, 9 КО).
Поєдинок закінчився в 6 раунді. Після нокдауну кут Маккрорі викинув білий рушник на ринг.
Бій відбувався в Орландо, США, в ніч на 25 лютого.
DOWN GOES MCCRORY AND IT'S OVER 🔥🔥🔥— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) February 25, 2024
Sixth round KO 💣#BerlangaMcCrory | @DAZNBoxing pic.twitter.com/ywvdpFoSE9
Раніше повідомлялося, що Едгар Берланга може провести бій проти абсолютного чемпіона у другій середній вазі Сауля Альвареса.
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