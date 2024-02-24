Бій за титул WBC у першій напівсередній вазі можуть перенести до іншого американського міста

Джерело - Чемпіон.

Поєдинок між чемпіоном світу за версією WBC у першій напівсередній вазі Девіном Хейні (31-0, 15 КО) та Раяном Гарсією (24-1, 20 КО) можуть перенести в інше місто.

Про це Гарсія написав у соцмережі X.

"Це бій рівня MGM Vegas, і ми робимо все можливе, щоб привезти його у Вегас і дати цьому бою те, на що він заслуговує!", - написав Гарсія.

Раніше повідомлялося, що поєдинок відбудеться 20 квітня в Barclays Center у Брукліні, Нью-Йорк.

This is a MGM Vegas fight, doing everything we can to bring this to Vegas and giving this fight what it deserves!!! — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) February 23, 2024

Нагадаємо, що Хейні в попередньому поєдинку 9 грудня 2023 року здолав одноголосним рішенням суддів Реджиса Прогрейса і забрав у нього титул чемпіона WBC у першій напівсередній вазі.

Гарсія у своєму останньому бою 2 грудня минулого року закрив першу поразку в кар'єрі, нокаутувавши Оскара Дуарте.

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