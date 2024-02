Поєдинок між чемпіоном світу за версією WBC у першій напівсередній вазі Девіном Хейні (31-0, 15 КО) та Раяном Гарсією (24-1, 20 КО) можуть перенести в інше місто.

Про це Гарсія написав у соцмережі X.

Раніше повідомлялося, що поєдинок відбудеться 20 квітня в Barclays Center у Брукліні, Нью-Йорк.

This is a MGM Vegas fight, doing everything we can to bring this to Vegas and giving this fight what it deserves!!!