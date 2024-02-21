Гірн: Теоретично, Джошуа легко повинен проходити Нганну

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) повинний перемогти Френсіса Нганну (0-1, 0 КО).

Про це повідомив промоутер британця Едді Гірн.

"Я нервую перед кожним боєм Ентоні, але цього разу все якось по-іншому. Звичайно, ми вже знаємо трохи більше про Френсіса і краще його вивчили. Ніхто не очікував таких боксерських здібностей від нього в бою з Ф'юрі. Він виявився дуже сильним і хорошим боксером. Джошуа зустрінеться з хлопцем, у якого рекорд 0-1, що створює ще більший тиск. Тож обов'язкова умова для Джошуа - перемога.

Цей бій трохи відрізняється від інших. Це не Хргович і не Ф'юрі. Теоретично, Джошуа легко повинен проходити Нганну", - відзначив Гірн.