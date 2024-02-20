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Нганну назвав план на бій з Джошуа

Нганну вірить у нокаут під час бою з Джошуа
Сьогодні 11:55 131 0
Нганну назвав план на бій з Джошуа
Фото - Getty Images
#Ентоні Джошуа, #Франсіс Нганну

Джерело - DAZN.

Ексчемпіон UFC Френсіс Нганну (0-1, 0 КО) хоче достроково завершити бій проти колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО).

Про це повідомив камерунський боєць в  інтерв'ю DAZN.

"Чи можу я нокаутувати Джошуа? Абсолютно. Але я не повинен виходити на ринг з думкою, що треба його відправити в нокаут. Тому що нокаут має приходити природним шляхом.

Єдиний бій у моїй кар'єрі, в якому я вийшов за нокаутом, закінчився для мене дуже погано - це поєдинок проти Стіпе Міочіча. Я вийшов на той бій з думками, що треба піти та нокаутувати цього хлопця, і зрештою програв.

Після цього я вирішив, що просто мушу повернутися до своєї звичної версії. Потім у своїх наступних боях я нокаутував суперників за 20, за 45 секунд, не шукаючи при цьому нокауту.

Тому я не шукатиму нокауту в поєдинку з Джошуа, а шукатиму бій. Якщо я зберу всю необхідну інформацію і в певний момент у мене з’явиться можливість, то я цим скористаюся, і тоді ми, мабуть, побачимо нокаут", - сказав Нганну.

Бій Джошуа - Нганну відбудеться 8 березня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Нагадаємо, у грудні Ентоні переміг Отто Валліна технічним нокаутом. Водночас Нганну у жовтні поступився Тайсону Ф’юрі. Для нього це був перший професійний поєдинок  у боксі, до цього він виступав у UFC.

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