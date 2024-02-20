Нганну назвав план на бій з Джошуа

Ексчемпіон UFC Френсіс Нганну (0-1, 0 КО) хоче достроково завершити бій проти колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО).

Про це повідомив камерунський боєць в інтерв'ю DAZN.

"Чи можу я нокаутувати Джошуа? Абсолютно. Але я не повинен виходити на ринг з думкою, що треба його відправити в нокаут. Тому що нокаут має приходити природним шляхом.

Єдиний бій у моїй кар'єрі, в якому я вийшов за нокаутом, закінчився для мене дуже погано - це поєдинок проти Стіпе Міочіча. Я вийшов на той бій з думками, що треба піти та нокаутувати цього хлопця, і зрештою програв.

Після цього я вирішив, що просто мушу повернутися до своєї звичної версії. Потім у своїх наступних боях я нокаутував суперників за 20, за 45 секунд, не шукаючи при цьому нокауту.

Тому я не шукатиму нокауту в поєдинку з Джошуа, а шукатиму бій. Якщо я зберу всю необхідну інформацію і в певний момент у мене з’явиться можливість, то я цим скористаюся, і тоді ми, мабуть, побачимо нокаут", - сказав Нганну.