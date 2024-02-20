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Джошуа: Бій з Нганну - найбільший у моєму житті

Ентоні Джошуа не планував виходити на бій проти Френсіса Нганну, проте все змінила поразка Деонтея Вайлдера
Сьогодні 10:00 91 0
Джошуа: Бій з Нганну - найбільший у моєму житті
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа, #Франсіс Нганну

Джерело - DAZN.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) пояснив бій проти Френсіса Нганну (0-1, 0 КО).

Про це повідомив британський боксер в  інтерв'ю DAZN.

"Про це говорили раніше, і я сказав, що це несерйозний бій, це не те, що я вважаю правильним - проводити кросоверний поєдинок, коли я все ще женуся за славою в надважкій вазі.

І тоді, я думаю, коли побачили, що сталося з його останнім боєм, ситуацію з Вайлдером, ця можливість з'явилася. Я ніколи не відмовлявся від виклику і чекаю його з нетерпінням.

Це найбільший бій у моєму житті", - відзначив Джошуа.

Бій Джошуа - Нганну відбудеться 8 березня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Нагадаємо, у грудні Ентоні переміг Отто Валліна технічним нокаутом. Очікувалось, що його наступним суперником стане Деонтей Вайлдер. Однак американець несподівано програв Джозефу Паркеру.

Відзначимо, що Нганну у жовтні поступився Тайсону Ф’юрі. Для нього це був перший професійний поєдинок  у боксі, до цього він виступав у UFC.

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