Джошуа: Бій з Нганну - найбільший у моєму житті

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) пояснив бій проти Френсіса Нганну (0-1, 0 КО).

Про це повідомив британський боксер в інтерв'ю DAZN.

"Про це говорили раніше, і я сказав, що це несерйозний бій, це не те, що я вважаю правильним - проводити кросоверний поєдинок, коли я все ще женуся за славою в надважкій вазі.

І тоді, я думаю, коли побачили, що сталося з його останнім боєм, ситуацію з Вайлдером, ця можливість з'явилася. Я ніколи не відмовлявся від виклику і чекаю його з нетерпінням.

Це найбільший бій у моєму житті", - відзначив Джошуа.