Джошуа: Бій з Нганну - найбільший у моєму житті

Джерело - DAZN.
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) пояснив бій проти Френсіса Нганну (0-1, 0 КО).
Про це повідомив британський боксер в інтерв'ю DAZN.
"Про це говорили раніше, і я сказав, що це несерйозний бій, це не те, що я вважаю правильним - проводити кросоверний поєдинок, коли я все ще женуся за славою в надважкій вазі.
І тоді, я думаю, коли побачили, що сталося з його останнім боєм, ситуацію з Вайлдером, ця можливість з'явилася. Я ніколи не відмовлявся від виклику і чекаю його з нетерпінням.
Це найбільший бій у моєму житті", - відзначив Джошуа.
Бій Джошуа - Нганну відбудеться 8 березня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.
Нагадаємо, у грудні Ентоні переміг Отто Валліна технічним нокаутом. Очікувалось, що його наступним суперником стане Деонтей Вайлдер. Однак американець несподівано програв Джозефу Паркеру.
Відзначимо, що Нганну у жовтні поступився Тайсону Ф’юрі. Для нього це був перший професійний поєдинок у боксі, до цього він виступав у UFC.