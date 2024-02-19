Тренер Дюбуа назвав бажаного суперника для Даніеля

Британський боксер надважкої ваги Даніель Дюбуа (20-2, 19 KO) хоче свій наступний бій провести проти обов'язкового претендента на титул IBF Філіпа Хрговича (17-0, 14 KO).

Про це розповів тренер британського боксера Дон Чарльз.

"Даніель здобув перемогу у бою проти Міллера, а до цього він бився з Усиком за титули чемпіона світу, тому він не може робити крок назад, він може лише підніматися, тому він викликає Хрговича, це одне з імен, з якими він хоче битися.

Це була така винагорода за перемогу над Міллером. Я працюю з Даніелем лише два бої, тому ми багато вдосконалюємось, і люди побачать докази цього в його майбутніх поєдинках.

Я тренер, тому я роблю своє, пошук суперників залишаю промоутеру. Мені пропонують бої, і я кажу "так" чи "ні", якщо вважаю, що це хороші бої для Даніеля", ー сказав Чарльз.