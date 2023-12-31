Пак'яо оголосив про проведення бою з Мейвезером

Боксери проведуть виставкову зустріч

Колишній чемпіон світу у восьми вагових категоріях Менні Пак'яо (62-8-2, 38 КО) планує провести виставковий реванш з ексчемпіоном світу Флойдом Мейвезером у 2024 році.

Про це Пак'яо оголосив про проведення бою під час новорічного заходу RIZIN в Японії.

Останній офіційний бій Пак'яо провів у серпні 2021 року, програвши Йорденісу Угасу. Відтоді він бере участь у виставкових боях.

Нагадаємо 2015 року Мейвезер переміг Пак'яо одноголосним рішенням суддів. У 2022 році Пак'яо виграв у корейського блогера у благодійному бою на підтримку українців.