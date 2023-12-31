Головне
Безпрецедентний випадок: український юрист подав апеляцію до CAS - оскаржив допуск росіян до Олімпіади
Вчора 20:50 1278
Збірна США розгромила Словаччину: результати матчів чемпіонату світу U-20
Сьогодні 18:38 490
Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..."
Сьогодні 17:55 33534 2
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року
Сьогодні 17:33 347057 1
Ольга Ракицька: Ярослав допомагає ЗСУ
Сьогодні 17:00 1673
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом
Сьогодні 16:05 160877
Андрій Шевченко: Відзначили Новий рік в салоні літака
Сьогодні 15:25 10203
Луческу запропонували роботу у румунському клубі
Сьогодні 12:25 488
Стало відомо, яку зарплату Ювентус готовий платити Судакову
Сьогодні 09:55 1153
Костюк переграла Богдан на старті турніру у Брісбені
Сьогодні 09:40 529
Прямі трансляції

Пак'яо оголосив про проведення бою з Мейвезером

Боксери проведуть виставкову зустріч
Сьогодні 21:39 284 0
Пак'яо оголосив про проведення бою з Мейвезером
Фото Getty Images
#Флойд Мейвезер, #Менні Пак'яо

Джерело - isport.ua.

Колишній чемпіон світу у восьми вагових категоріях Менні Пак'яо (62-8-2, 38 КО) планує провести виставковий реванш з ексчемпіоном світу Флойдом Мейвезером у 2024 році.

Про це Пак'яо оголосив про проведення бою під час новорічного заходу RIZIN в Японії.

Останній офіційний бій Пак'яо провів у серпні 2021 року, програвши Йорденісу Угасу. Відтоді він бере участь у виставкових боях.

Нагадаємо 2015 року Мейвезер переміг Пак'яо одноголосним рішенням суддів. У 2022 році Пак'яо виграв у корейського блогера у благодійному бою на підтримку українців.

Коментарі ()
Популярне зараз
Андрій Шевченко: Відзначили Новий рік в салоні літака Андрій Шевченко: Відзначили Новий рік в салоні літака 10203
Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..." Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..." 33534 2
Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн 8521 3
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 347057 1
Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці 12185
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 160877
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 332330 9
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 66550
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 26234 1
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 124550
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 86567
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 52161 2