Берінчик близький до підписання контракту на чемпіонський бій

Бій може відбутися у травні в США

Чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Берінчик (18-0, 9 КО) та чемпіон WBO у другій напівлегкій вазі Емануель Наваррете (38-1-1, 31 КО) близькі до угоди про бій.

Про це повідомляє BoxingScene.

Наразі тривають переговори, які їм дозволять продовжити, щоб уникнути промоутерських торгів. За офіційним зобов'язанням, команди мали б підписати угоду на бій до початку цього тижня.

Бій повинний відбутися у травні на арені Pechanga в Сан-Дієго, США.

Наваррете є чинним чемпіоном WBO у другій напівлегкій вазі та скористається своїм правом суперчемпіона, щоб поборотися за титул у легкому дивізіоні. Якщо мексиканець переможе, то він завоює пояс у четвертій ваговій категорії. У своєму останньому протистоянні мексиканець не зміг визначити сильнішого з Робсоном Консейсао

Водночас Денис володіє поясом WBO International у легкій вазі. Останній бій українець провів у серпні минулого року і переміг Ентоні Їгіта (27-4-1, 10 КО) одноголосним рішенням суддів.

Раніше Світова боксерська організація (WBO) офіційно санкціонувала бій між Берінчиком та Наваррете за вакантний титул WBO у легкій вазі.