Шакур оголосив про завершення кар'єри

Чемпіон WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (21-0, 10 КО) оголосив про завершення кар'єри.

Про це розповів сам американський боксер.

Причина такого рішення невідома.

I’m officially retiring from the sport of boxing I’ll be in the gym forever perfecting my craft and helping the next generation become great and chase they dreams but I ain’t fw this weak boxing game 💪🏾