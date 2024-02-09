Ді Белла: Ортіс переміг Лопеса

Судді повинні були віддати перемогу Джемейну Ортісу (17-2-1, 8 КО) над Теофімо Лопесом (20-1, 13 КО) за титул WBO у першій напівсередній вазі.

Про це розповів промоутер Лу Ді Белла.

"Що саме зробив Тео, щоб перемогти? Не те щоб Ортіс сяяв, точно не в атаці. Але Ортіс нав’язав свою волю та виконав план.

Він виграв, не вражаюче і огидно, але в мене Ортіс переміг 7-5, і я думаю, що це досить чітко", - написав Ді Белла.