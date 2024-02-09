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Ді Белла: Ортіс переміг Лопеса

Промоутер Лу Ді Белла прокоментував перемогу чемпіона WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопеса над Джемейном Ортісом.
Сьогодні 16:30 284 0
Ді Белла: Ортіс переміг Лопеса
#Теофімо Лопес, #Лу Ді Белла, #Джемейн Ортіс

Джерело - loudibella.

Судді повинні були віддати перемогу Джемейну Ортісу (17-2-1, 8 КО) над Теофімо Лопесом (20-1, 13 КО) за титул WBO у першій напівсередній вазі.

Про це розповів промоутер Лу Ді Белла.

"Що саме зробив Тео, щоб перемогти? Не те щоб Ортіс сяяв, точно не в атаці. Але Ортіс нав’язав свою волю та виконав план.

Він виграв, не вражаюче і огидно, але в мене Ортіс переміг 7-5, і я думаю, що це досить чітко", - написав Ді Белла.

Нагадаємо,  судді одностайно віддали перемогу чемпіону - 117-111 та двічі по 115-113.

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