Ді Белла: Ортіс переміг Лопеса

Джерело - loudibella.
Судді повинні були віддати перемогу Джемейну Ортісу (17-2-1, 8 КО) над Теофімо Лопесом (20-1, 13 КО) за титул WBO у першій напівсередній вазі.
Про це розповів промоутер Лу Ді Белла.
"Що саме зробив Тео, щоб перемогти? Не те щоб Ортіс сяяв, точно не в атаці. Але Ортіс нав’язав свою волю та виконав план.
Він виграв, не вражаюче і огидно, але в мене Ортіс переміг 7-5, і я думаю, що це досить чітко", - написав Ді Белла.
Нагадаємо, судді одностайно віддали перемогу чемпіону - 117-111 та двічі по 115-113.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!