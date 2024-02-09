Лопес переміг Ортіса та захистив титул WBO у першій напівсередній

Поєдинок пройшов усі 12 раундів

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес (20-1, 13 КО) переміг Джемейна Ортіса (17-2-1, 8 КО) у межах вечора боксу перед Супербоулом, який відбудеться в ніч на 12 лютого.

Поєдинок пройшов усі 12 раундів. Судді одностайно віддали перемогу чемпіону - 117-111 та двічі по 115-113.

The Takeover continues his worldwide domination 🌏 pic.twitter.com/rhG2B447YG — Top Rank Boxing (@trboxing) February 9, 2024

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