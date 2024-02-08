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Красюк: IBF може забрати титул Усика через перенесення бою

Сьогодні 13:27 484 0
Красюк: IBF може забрати титул Усика через перенесення бою
Фото: Getty Images
#IBF, #Олександр Красюк, #Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

IBF може забрати титул чемпіона у володаря поясу у суперважкій вазі Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Я думаю, що так. IBF дуже суворо дотримуються правил, особливо в таких ситуаціях, де часто вносились зміни. Раніше ми обирали між WBA та IBF, і ми вирішили, що WBA пріоритетніше для нас. Тому, коли Усик нокаутував Дюбуа, залишився лише один варіант.

  Вайлдер: Я готовий побитися з Усиком

Хто знає, що може статись у майбутньому, якщо ми перенесемо цей бій на 9 місяців. Тайсон Ф'юрі може вшосте відмовитись від бою, можливо, він вирішить зайнятись чимось іншим, можливо, він не буде готовий боксувати – невідомо, чого від нього очікувати. Так що чимшвидше ми проведемо поєдинок - тим краще", – сказав Красюк.

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