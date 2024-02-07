Усик виконав ідеальний пенальті на тренуванні Полісся

Удар лівою ногою в нього теж виходить потужним

Джерело - Інстаграм ФК Полісся.

Олександр Усик забив гол із пенальті на тренуванні ФК Полісся в межах зборів у Іспанії, розвівши воротаря і м'яч по різних кутах.

Відео відмінного виконання одинадцятиметрового українським боксером житомирці опублікували у своєму Instagram.

Відео

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ФК «Полісся» (Житомир) (@fcpolissya)

Нагадаємо, в липні 2023-го чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі підписав контракт із футбольним клубом на один рік та обрав собі 17-й номер, проте досі в офіційних матчах за Полісся не виходив на поле.

Днями в Усика зірвався бій за звання абсолютного чемпіона світу проти Тайсона Ф'юрі - поєдинок, що мав відбутися 17 лютого, перенесли на 18 травня через травму британця.

Гірн: Ви справді думаєте, що Ф’юрі взяв ніж і порізав себе?

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