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Красюк – Ф'юрі: Ми хочемо, щоб ти був у своїй найкращій формі

Промоутер Усика звернувся до Ф'юрі
Сьогодні 15:27 310 0
Красюк – Ф'юрі: Ми хочемо, щоб ти був у своїй найкращій формі
Фото: Getty Images
#Олександр Красюк, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Олександр Красюк, промоутер чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександра Усика (21-0, 14 КО), звернувся до володаря поясу WBC Тайсона Ф'юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це повідомляє Boxing News.

"У тебе так багато фанатів по всьому світу, люди йдуть за тобою. Будь ласка, не веди їх неправильним шляхом. Дуже багато дітей дивляться на тебе і бачать у тобі приклад. Будь ласка, поводься гідно. Відновися, повернися до тренувань і старанно працюй.

  Усик: Ф’юрі не ставиться до своїх тренувань досить серйозно

Ми хочемо, щоб ти був у своїй найкращій формі. 18 травня – це справжній Судний день. Ми дізнаємося правду про те, хто найсильніший боксер надважкої ваги у світі. Успіхів, нехай береже тебе бог", – сказав Красюк.

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