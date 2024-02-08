Красюк – Ф'юрі: Ми хочемо, щоб ти був у своїй найкращій формі

Олександр Красюк, промоутер чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександра Усика (21-0, 14 КО), звернувся до володаря поясу WBC Тайсона Ф'юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це повідомляє Boxing News.

"У тебе так багато фанатів по всьому світу, люди йдуть за тобою. Будь ласка, не веди їх неправильним шляхом. Дуже багато дітей дивляться на тебе і бачать у тобі приклад. Будь ласка, поводься гідно. Відновися, повернися до тренувань і старанно працюй.