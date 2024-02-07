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Усик: Ф’юрі не ставиться до своїх тренувань досить серйозно

Олександр Усик прокоментував розсічення у Тайсона Ф’юрі
Сьогодні 13:25 280 0
Усик: Ф’юрі не ставиться до своїх тренувань досить серйозно
Фото - Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - skysports.com.

Володар титулу WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) хоче стати абсолютним чемпіоном світу, проте не ставиться до своїх тренувань досить серйозно.

Про це розповів чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО).

"Що зміниться, якщо я подивлюсь відео та почну кричати "це фейк" чи "це не фейк?" Нічого не зміниться. Що трапилося, те трапилося. Нервувати через це означає лише витрачати власні сили.

Це залежить від його відношення. Це серйозно чи ні? Хоче він боксувати чи ні?

Він каже, що хоче стати абсолютним чемпіоном, але не ставиться до своїх тренувань досить серйозно.

Загалом, я не хочу засуджувати Тайсона Ф’юрі, я просто намагаюся сказати, що інколи таке трапляється – те, що планують люди, іноді не корелює із планами нашого Господа.

Він просто змінює плани людей на краще. А ми, ми цього не розуміємо, не можемо прийняти, нервуємо, поспішаємо, кричимо.

Але все, що нам потрібно зробити, це подивитися на небо, озирнутися навколо, порахувати до 10, видихнути і сказати: "Слава Богу, я спокійний". Мир усім", - сказав Усик.

Бій Усика та Ф’юрі мав відбутися 17 лютого. Тайсон отримав розсічення під час спарингу в тренувальному таборі. Нова дата проведення поєдинку – 18 травня.

Нагадаємо, переможець бою Ф’юрі - Усик отримає новий пояс абсолютного чемпіона.

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