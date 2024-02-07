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Клімас: Ломаченко змушує себе утримувати вагу

Менеджер Ломаченка розповів чому українець не змінює вагову категорію
Сьогодні 18:23 281 0
Клімас: Ломаченко змушує себе утримувати вагу
Фото: Getty Images
#Василь Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) має намір показати себе в легкій вазі.

Про це розповів його менеджер Егіс Клімас.

"Він змушує себе утримувати вагу, щоб виступати в легкому дивізіоні. Тож про яку першу напівсередню вагу ми можемо говорити? І він ніколи не спуститься в другу напівлегку вагу, тому що він вже підняв свій ліміт. Він сказав: "Добре, якщо я не можу отримати бої у другій напівлегкій вазі, то піднімуся в легкий дивізіон". Тому зараз він залишається у легкій вазі.

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Я запитав у нього: "Чому б нам не повернутися до другої напівлегкої ваги? Ми розіб’ємо цей дивізіон. Ти за секунду станеш абсолютним чемпіоном у другій напівлегкій вазі". На що він відповів: "Ні. Я вже змусив себе виступати в легкій вазі. Як я спущуся в другу напівлегку вагу? Мені треба показати себе тут", - розповів Клімас.

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