Ексчемпіон світу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) є фаворитом у бою проти колишнього абсолютного чемпіона світу Джорджа Камбососа (21-2, 10 КО).

Про це розповів пуерто-риканський боксер легкої ваги Хосе Педраса (29-5, 14 KO).

"Я думаю, що Ломаченко переможе, бо він має багато досвіду. Він універсальний боксер, у нього високий IQ.

Камбосос – воїн, він залишає на рингу всі сили. Але віддати всі сили недостатньо. З таким суперником, як Ломаченко, ти повинен бути універсальним. Тобі слід використовувати різні стилі, щоб підлаштуватися під його манеру ведення бою. Тобі потрібно багато ресурсів.

Можливо, слід переходити зі стійки правши в шульгу, зближуватися та використовувати свої навички, як я робив в бою з Ломаченком. Шляхом універсальності та завдяки своєму стилю Ломаченко переможе", – сказав Педраса.