Головне
Переможець бою Ф’юрі - Усик отримає новий пояс абсолютного чемпіона
Вчора 23:25 654
ЛАСК викупив Таловєрова у Славії
Вчора 18:24 434
На війні з росією загинув український чемпіон світу з паверліфтингу Білоконь
Вчора 15:39 770
Рейтинг ATP: Сачко втратив одну сходинку
Вчора 14:15 87876
"Давай сам на сам": Мудрик зухвало відповів відомому фану Челсі після критики на свою адресу
Вчора 14:00 1224
Рейтинг WTA: Світоліна втратила одну позицію
Вчора 13:40 358431 10
Відео дня: Лунін продемонстрував блискавичну реакцію в мадридському дербі
Вчора 13:08 1942
Матчі 18-го туру УПЛ не будуть проводитися 24 лютого
Вчора 12:54 586
Калініна та Цуренко зіграють в основній сітці Mubadala Abu Dhabi Open
Вчора 10:43 934
Фінал чемпіонату світу-2026 відбудеться в Нью-Джерсі
Вчора 09:52 576
Прямі трансляції

Педраса: Завдяки своєму стилю Ломаченко переможе Камбососа

Хосе Педраса прокоментував бій Ломаченко - Камбосос
Сьогодні 12:43 233 0
Педраса: Завдяки своєму стилю Ломаченко переможе Камбососа
Фото - Getty Images
#Джордж Камбосос, #Василь Ломаченко

Джерело - tribuna.com.

Ексчемпіон світу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) є фаворитом у бою проти колишнього абсолютного чемпіона світу Джорджа Камбососа (21-2, 10 КО).

Про це розповів пуерто-риканський боксер легкої ваги Хосе Педраса (29-5, 14 KO).

"Я думаю, що Ломаченко переможе, бо він має багато досвіду. Він універсальний боксер, у нього високий IQ.

Камбосос – воїн, він залишає на рингу всі сили. Але віддати всі сили недостатньо. З таким суперником, як Ломаченко, ти повинен бути універсальним. Тобі слід використовувати різні стилі, щоб підлаштуватися під його манеру ведення бою. Тобі потрібно багато ресурсів.

Можливо, слід переходити зі стійки правши в шульгу, зближуватися та використовувати свої навички, як я робив в бою з Ломаченком. Шляхом універсальності та завдяки своєму стилю Ломаченко переможе", – сказав Педраса.

Нагадаємо, бій Ломаченко - Камбосос відбудеться 12 травня Австралії.

Коментарі ()
Популярне зараз
Яремчук визначився зі своїм клубом на наступний сезон Яремчук визначився зі своїм клубом на наступний сезон 1744
На війні з росією загинув український чемпіон світу з паверліфтингу Білоконь На війні з росією загинув український чемпіон світу з паверліфтингу Білоконь 770
Усик: Я дуже багато поставив на кін через бій з Ф’юрі Усик: Я дуже багато поставив на кін через бій з Ф’юрі 1173
Рейтинг ATP: Сачко втратив одну сходинку Рейтинг ATP: Сачко втратив одну сходинку 87876
Визначився суперник Джошуа після бою з Нганну Визначився суперник Джошуа після бою з Нганну 8827
Аллен передбачив долю бою Усик - Ф'юрі Аллен передбачив долю бою Усик - Ф'юрі 704
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 335249 9
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 51233 1
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 10634
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 90652
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 163824
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 111582 4