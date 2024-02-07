Ф'юрі: Я не йду на пенсію, у 35 років і в розквіті сил

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) не збирається завершувати кар’єру.

Про це він заявив у інстаграмі.

"Я постійно чую розмови від людей про те, що мені слід завершити кар’єру, що я скоро піду на пенсію або щось таке. Я не йду на пенсію. У мене є два поєдинки з Усиком за звання абсолютного чемпіона, два, потім я збираюся битися з Ей Джеєм, принаймні один раз, можливо, два, якщо буде матч-реванш, якщо він захоче, після того, як я його поб’ю.