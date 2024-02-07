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Арум анонсував бій Берінчик - Наваррете

Боб Арум прокоментував майбутній бій між Денисом Берінчиком та Емануелем Наваррете за титул WBO у легкій вазі
Сьогодні 09:38 320 0
Арум анонсував бій Берінчик - Наваррете
#Боб Арум, #Денис Берінчик

Джерело - tribuna.com.

Бій між чемпіоном WBO International у легкій вазі Денисом Берінчиком (18-0, 9 КО) та чемпіоном WBO у другій напівлегкій вазі Емануелем Наваррете (38-1-1, 31 КО) відбудеться.

Про це розповів голова Top Rank Боб Арум.

"Шакур хотів битися з Емануелем Наваррете, чемпіоном WBO у другій напівлегкій вазі, який тепер піднявся у легкий дивізіон.

Наваррете було наказано, якщо він хоче битися за титул (вакантний пояс WBO у легкій вазі – прим.), то має битися з Берінчиком, і цей бій відбудеться", - сказав Арум.

Нагадаємо, 30 січня сторони Берінчика та Наваррете отримали 15 днів для перемовин.

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