Арум анонсував бій Берінчик - Наваррете

Бій між чемпіоном WBO International у легкій вазі Денисом Берінчиком (18-0, 9 КО) та чемпіоном WBO у другій напівлегкій вазі Емануелем Наваррете (38-1-1, 31 КО) відбудеться.

Про це розповів голова Top Rank Боб Арум.

"Шакур хотів битися з Емануелем Наваррете, чемпіоном WBO у другій напівлегкій вазі, який тепер піднявся у легкий дивізіон.

Наваррете було наказано, якщо він хоче битися за титул (вакантний пояс WBO у легкій вазі – прим.), то має битися з Берінчиком, і цей бій відбудеться", - сказав Арум.