Арум анонсував бій Берінчик - Наваррете

Джерело - tribuna.com.
Бій між чемпіоном WBO International у легкій вазі Денисом Берінчиком (18-0, 9 КО) та чемпіоном WBO у другій напівлегкій вазі Емануелем Наваррете (38-1-1, 31 КО) відбудеться.
Про це розповів голова Top Rank Боб Арум.
"Шакур хотів битися з Емануелем Наваррете, чемпіоном WBO у другій напівлегкій вазі, який тепер піднявся у легкий дивізіон.
Наваррете було наказано, якщо він хоче битися за титул (вакантний пояс WBO у легкій вазі – прим.), то має битися з Берінчиком, і цей бій відбудеться", - сказав Арум.
Нагадаємо, 30 січня сторони Берінчика та Наваррете отримали 15 днів для перемовин.