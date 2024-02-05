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Промоутер Ф'юрі впевнений у перемозі Тайсона над Усиком

Френк Воррен прокоментував бій Усик - Ф’юрі
Сьогодні 20:44 207 0
Промоутер Ф'юрі впевнений у перемозі Тайсона над Усиком
Фото - Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Френк Воррен

Джерело - boxingscene.com.

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі здатний перемогти володаря титулів WBA, WBO та IBF Олександра Усика.

Про це розповів промоутер британця Френк Воррен.

"Дюбуа вже показав, що Усику можна нанести ушкодження, можна створити йому проблеми. Подивимося, чи зможе Тайсон скористатися цим.

Але я вважаю Ф'юрі найкращим суперважковиком світу, я ставлю тільки на нього. Якби я вважав, що він може програти, то б умовляв Тайсона відмовитися і вийти з поєдинку", – сказав Воррен.

Нагадаємо, бій Усик - Ф'юрі перенесено на 18 травня.

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