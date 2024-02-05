Усик: Я дуже багато поставив на кін через бій з Ф’юрі

Український боксер зізнався, що не шкодує, що все так сталося.

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF Олександр Усик шкодує, що довелося перенести бій з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі через його травму.

Про це розповів сам український боксер в ефірі в Instagram.

"Я ні про що не шкодую. Я дуже багато поставив на кін. Я не був поруч із дружиною, коли вона народжувала мені четверту дитину, другу доньку. Я не був на двох днях народження дітей, не був на всіх сімейних святах, які завжди проводжу із сім'єю. Я не знаю, чи винен я в цьому, але вибачаюся, що так сталося. А щодо військових, яких ми запросили відвідати бій 17 лютого, я знову витрачуся і вони приїдуть", - сказав Усик.

Нагадаємо, бій Усик - Ф'юрі перенесено на 18 травня.