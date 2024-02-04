Ф'юрі буде оштрафований, якщо вдруге зірве бій з Усиком

За контрактом, британець буде зобов'язаний виплатити компенсацію в розмірі 10 мільйонів доларів

Британський боксер Тайсон Ф'юрі буде зобов'язаний виплатити компенсацію в розмірі 10 мільйонів доларів, якщо вдруге не зможе вийти на ринг проти українця Олександра Усика.

Про це повідомляє Ready to Fight.

Зазначається, що на цей раз організаторам будуть не цікаві причини, з яких британець не зможе вийти на ринг. Умова в контракті чітка: якщо бій не відбудеться 18 травня з вини Тайсона, він зобов'язаний виплатити компенсацію.

Нагадаємо спочатку найбільш очікуваний бій 2024 року планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі. Нова дата поєдинку – 18 травня 2024 року.