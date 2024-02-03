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Гірн: Ви справді думаєте, що Ф’юрі взяв ніж і порізав себе?

Едді Гірн прокоментував перенесення бою Усик - Ф’юрі
Сьогодні 12:25 407 0
Гірн: Ви справді думаєте, що Ф’юрі взяв ніж і порізав себе?
Фото - Getty Images
#Едді Гірн, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - tribuna.com.

Промоутер Едді Гірн відреагував на інформацію про те, що чемпіон WBC Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) отримав травму під час спарингу.

Про це розповів сам промоутер у коментарі iFL TV.

"У груповому чаті з друзями ми обговорювали цю тему, і хтось написав: "О, це все звучить підозріло". Я такий: "Хлопці, ви справді думаєте, що він узяв ніж і порізав себе?"

Ф’юрі провів повноцінний тренувальний табір. Йому залишилося два тижні, щоб здобути непристойно великий гонорар і отримати можливість стати абсолютним чемпіоном світу.

Це бокс. Таке трапляється. Звісно, ​​дуже сумно, коли зривається бій такого масштабу", – сказав Гірн.

Бій Усика та Ф’юрі мав відбутися 17 лютого. Тайсон отримав розсічення під час спарингу в тренувальному таборі. Нова дата проведення поєдинку наразі невідома.

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