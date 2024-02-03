Колишній катмен Ф’юрі: Бій Тайсона та Усика зможе відбутися влітку

Хорхе Капетілло прокоментував відновлення Ф’юрі

Чемпіону WBC у суперважкій вазі Тайсону Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) може відновитися до літа після отриманого розсічення під час спарингу.

Про це розповів колишній катмен британця Хорхе Капетілло.

"Я б сказав, що на відновлення після розсічення під час спарингу знадобиться принаймні 90 днів. Сподіваюся, бій зможе відбутися влітку, тому що це такі сумні новини. Розсічення має добре зажити, і тоді Тайсон зможе повернутися до строю, повернутися до тренувань і в табір. Тож це точно триватиме принаймні кілька місяців", – сказав Капетілло.

Капетілло працював з Ф’юрі під час бою з Отто Валліном. Тоді Тайсон також отримав розсічення.

Бій Усика та Ф’юрі мав відбутися 17 лютого. Тайсон отримав розсічення під час спарингу в тренувальному таборі. Нова дата проведення поєдинку наразі невідома.