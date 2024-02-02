Хргович: Готовий битися з Усиком

Обов'язковий претендент на титул IBF у суперважкій вазі Філіп Хргович (17-0, 14 KO) готовий замінити чемпіона WBC Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) в бою проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Про це повідомляє інсайдер Майка Коппінджера.

"Тепер, коли Ф’юрі отримав травму, я готовий втрутитися й битися з Усиком. Давай, Усику, ти винен мені претендентський бій. Пора нарешті зіштовхнутися зі мною", – сказав Хргович.