Хргович: Готовий битися з Усиком

Джерело - Чемпіон.
Обов'язковий претендент на титул IBF у суперважкій вазі Філіп Хргович (17-0, 14 KO) готовий замінити чемпіона WBC Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) в бою проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).
Про це повідомляє інсайдер Майка Коппінджера.
"Тепер, коли Ф’юрі отримав травму, я готовий втрутитися й битися з Усиком. Давай, Усику, ти винен мені претендентський бій. Пора нарешті зіштовхнутися зі мною", – сказав Хргович.
Filip Hrgovic tells ESPN he wants to fight Oleksandr Usyk for his heavyweight titles on Feb. 17 following Tyson Fury’s injury.— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) February 2, 2024
“Now that Fury has gotten injured, I’m ready to step in and fight Usyk. Let’s go Usyk, you owe me my mandatory shot. It’s time to finally face me.”
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