Хргович: Готовий битися з Усиком

Обов'язковий претендент на титул IBF у суперважкій вазі Філіп Хргович (17-0, 14 KO) готовий замінити чемпіона WBC Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) в бою проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Про це повідомляє інсайдер Майка Коппінджера.

Filip Hrgovic tells ESPN he wants to fight Oleksandr Usyk for his heavyweight titles on Feb. 17 following Tyson Fury’s injury.



“Now that Fury has gotten injured, I’m ready to step in and fight Usyk. Let’s go Usyk, you owe me my mandatory shot. It’s time to finally face me.”