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Ф'юрі: В Усика були проблеми, а я перебуваю у фантастичній формі

Ф'юрі прокоментував своє пошкодження
Сьогодні 22:11 197 0
Ф'юрі: В Усика були проблеми, а я перебуваю у фантастичній формі
Фото: Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) відреагував на перенесення бою з чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (21-0, 14 КО).

Про це британець написав у інстаграмі.

"Нічого не поробиш, травмувався в спарингу. Але можу сказати, що в Усика були проблеми, а я перебуваю у фантастичній формі. Я повернуся до бою, як тільки зможу. 2024 рік – великий рік для команди Циганського короля", – сказав Ф’юрі.

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Допис, поширений Tyson Fury (@tysonfury)

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