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Камбосос: Люди можуть думати, що я божевільний, але я виграю у Ломаченка

Камбосос упевнений у перемозі над Ломаченком
Сьогодні 18:53 352 0
Камбосос: Люди можуть думати, що я божевільний, але я виграю у Ломаченка
#Джордж Камбосос, #Василь Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

Колишній абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Джордж Камбосос (21-2, 10 KO) впевнений у своїй перемозі над Василем Ломаченком (17-3, 11 КО).

Про це він заявив напередодні бою з українцем.

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"Я виграю цей бій. Люди можуть не вірити мені, вони можуть думати, що я божевільний. Але стилі роблять поєдинки. Я дуже давно хотів отримати цей бій, тому я виграю. Це моя доля. Цей бій найважливіший з-поміж усіх, тому 12 травня я переможу", – сказав Камбосос.

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