Камбосос: З Ломаченком буде битва двох воїнів наших часів

Камбосос прокоментував майбутній бій з Ломаченком

Джерело - Pro Box TV.

Колишній абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Джордж Камбосос (21-2, 10 KO) чекає на бій проти колишнього чемпіона світу Василя Ломаченка (17-3, 11 КО), який відбудеться 12 травня.

Про це австралієць розповів порталу ProBox TV.

"Я надзвичайно мотивований, хочу битися з легендарним Ломаченком. Знову привезу титульний бій, мегастадіонний поєдинок на береги Австралії. Це буде битва двох воїнів наших часів. Це бій, якого завжди хотів – він скоро стане реальністю. Цей поєдинок означає для мене все.

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Йдеться про закріплення безсмертної боксерської спадщини, яку хочу залишити після себе. Буду готовий, єдине, про що думаю – перемога. Дякуємо місту Перт та уряду Західної Австралії за підтримку цієї історичної події", – сказав Камбосос.

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