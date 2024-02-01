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Хаттон назвав фаворита бою Усик - Ф’юрі

Ріккі Хаттон прокоментував майбутній бій за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі.
Сьогодні 15:55 193 0
Хаттон назвав фаворита бою Усик - Ф’юрі
Фото - Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - tribuna.com.

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) є фаворитом у бою проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Про це розповів колишній чемпіон світу Ріккі Хаттон

"Я думаю, що Тайсон здолає Усика. Якщо подивитися на швидкість і боксерські здібності Усика, то у Тайсона вони теж є, але він більший, сильніший, у нього є розмах рук та розміри.

Єдине, що може зіграти на користь Усика, це його габарити. Ф’юрі стикався з великими противниками, такими надважковаговиками, як Вайлдер, Вайт і Нганну, тоді як Олександр менший за розміром, і це не той стиль, з яким Ф’юрі доводилося мати справу вже кілька років, тому він завдасть Тайсону проблеми.

Але Тайсон показав свою мужність, він може завдавати ударів по корпусу – що було вразливим місцем Олександра. Він може стати лівшою, у нього відмінний захист, і він може вступити у війну з вами, і він набагато більший. Я думаю, що він забере все (титули - прим.) додому", - сказав Хаттон.

Нагадаємо, перший бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком має відбутися 17 лютого 2024 року в Саудівській Аравії.

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