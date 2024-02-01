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Менеджер Усика передбачив результат бою з Ф'юрі

Егіс Клімас прокоментував бій Усик - Ф’юрі
Сьогодні 15:11 224 0
Менеджер Усика передбачив результат бою з Ф'юрі
Фото - Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Егіс Клімас

Джерело - isport.ua.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) переможе володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це розповів менеджер українця Егіс Клімас.

"Усик завжди готовий морально, він серйозно ставиться до кожного бою. Ми через багато пройшли, щоб цей поєдинок відбувся. Усик переможе Ф'юрі, але це буде нелегко. Я навіть не здивуюся, якщо він зупинить Тайсона. Усик вимотає його і зупинить.

Ф'юрі заробив багато грошей, і в нього більше немає голоду до перемог. Як казав Оскар Де Ла Хойя: "Якщо у вас на рахунку 80 мільйонів доларів, і ви спите в шовкових простирадлах, то складно змусити себе прокинутися о 5 ранку і бігти".

Усик бореться за спадщину, а гроші прийдуть із ним. Він б'ється за свою країну", - розповів Клімас.

Нагадаємо, перший бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком має відбутися 17 лютого 2024 року в Саудівській Аравії.

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