Усик: Я борюся за всю націю, Ф'юрі – за себе

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) має різну мотивацію з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це українець розповів порталу The Ring.

"Щоранку, коли я встаю о п’ятій на пробіжку, перше, про що я думаю, це моя країна і мій народ. Я думаю про наших людей, які борються на передовій, і про жертви, які вони приносять заради мене та моєї родини.