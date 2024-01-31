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Усик: Я борюся за всю націю, Ф'юрі – за себе

Усик розповів про мотивацію в бою з Ф'юрі
Вчора 23:41 205 0
Усик: Я борюся за всю націю, Ф'юрі – за себе
Фото: Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - The Ring.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) має різну мотивацію з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це українець розповів порталу The Ring.

"Щоранку, коли я встаю о п’ятій на пробіжку, перше, про що я думаю, це моя країна і мій народ. Я думаю про наших людей, які борються на передовій, і про жертви, які вони приносять заради мене та моєї родини.

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Після бою я відразу повернуся до України. Я люблю своїх людей. Я хочу подарувати їм радість перемоги. Я борюся за всю націю, Тайсон Ф’юрі бореться за себе", - сказав Усик.

Бій за титул абсолютного чемпіона світу відбудеться 17 лютого у Саудівській Аравії.

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