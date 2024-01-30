Ф'юрі знає, як перемогти Усика

Ф'юрі прокоментував бій проти Усика

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) зможе перемогти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО), як за очками, так і достроково.

Про це розповів сам британський боксер.

"Я можу перебоксувати його. Я хороший боксер, але я більше це не використовую. Коли я боксував з Володимиром Кличком, я прекрасно перебоксував його. Я фінтував, ковзав, ухилявся - і він не зміг донести жодного удару. Зроблю те ж саме з Усиком, якщо я захочу. Або я встану на передню ногу і влаштую зарубу. Є тільки одна людина, яка стоїть на його шляху тотального домінування в Європі, і це "Циганський король". Я хочу сказати, що у Великій Британії ніколи нікого не було, крім Тайсона Ф'юрі. Ні Джошуа, ні Девіда Хея, ні Чісори, ні Дюбуа, ні Джо Джойса. Тільки Тайсон Ф'юрі. Я піднявся, я проведу захист і буду переможцем", - сказав Ф’юрі.

Нагадаємо, перший бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком має відбутися 17 лютого 2024 року в Саудівській Аравії.