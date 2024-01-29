Дерев'янченко: Хочу реванш з Мунгуєю

Український боксер другої середньої ваги Сергій Дерев’янченко (14-5, 10 КО) хоче провести матч-реванш з Хайме Мунгуєю (43-0, 34 КО).

Про це розповів сам український боксер.

"Сто відсотків хочу цього. Я хочу реванш. Не знаю, чи хоче цього Мунгуя, можливо, ні. Не знаю. Сподіваюся, це станеться.

Відчуваю вдячність від людей, які вважають наш перший поєдинок "Боєм року". Бути частиною такого шоу було приголомшливо, бо в цьому і полягає сенс боксу. Ось чому люди за ним стежать.

Щасливий дарувати людям це почуття. Завжди виходжу на ринг заради цього. Вдячний кожному, хто підтримав мене в той момент", — сказав Дерев'янченко.