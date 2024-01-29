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Паркер назвав фаворита бою Усик - Ф’юрі

Паркер прокоментував майбутній бій за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі.
Сьогодні 15:10 406 0
Паркер назвав фаворита бою Усик - Ф’юрі
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Джозеф Паркер

Джерело - boxing-social.com.

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) є фаворитом у бою проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Про це розповів новозеландський боксер Джозеф Паркер (34-3, 23 KO).

"Думаю, що це здорово, що бій справді буде проведено. Це бій, про який говорять уже давно, ми ніколи не бачили непереможеного незаперечного чемпіона протягом довгого часу.

 Ви знаєте, за кого я виступаю, я дуже упереджений у цьому сенсі. Знаю, що Тайсон розбереться з цим, він стане абсолютним чемпіоном, і це буде круто", – сказав Паркер.

Нагадаємо, перший бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком має відбутися 17 лютого 2024 року в Саудівській Аравії.

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