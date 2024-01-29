Паркер назвав фаворита бою Усик - Ф’юрі

Джерело - boxing-social.com.
Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) є фаворитом у бою проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).
Про це розповів новозеландський боксер Джозеф Паркер (34-3, 23 KO).
"Думаю, що це здорово, що бій справді буде проведено. Це бій, про який говорять уже давно, ми ніколи не бачили непереможеного незаперечного чемпіона протягом довгого часу.
Ви знаєте, за кого я виступаю, я дуже упереджений у цьому сенсі. Знаю, що Тайсон розбереться з цим, він стане абсолютним чемпіоном, і це буде круто", – сказав Паркер.
Нагадаємо, перший бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком має відбутися 17 лютого 2024 року в Саудівській Аравії.