Паркер назвав фаворита бою Усик - Ф’юрі

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) є фаворитом у бою проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Про це розповів новозеландський боксер Джозеф Паркер (34-3, 23 KO).

"Думаю, що це здорово, що бій справді буде проведено. Це бій, про який говорять уже давно, ми ніколи не бачили непереможеного незаперечного чемпіона протягом довгого часу.

Ви знаєте, за кого я виступаю, я дуже упереджений у цьому сенсі. Знаю, що Тайсон розбереться з цим, він стане абсолютним чемпіоном, і це буде круто", – сказав Паркер.