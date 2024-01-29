Бельтран: Мунгуя – нове обличчя боксу

Мексиканець Хайме Мунгуя (43-0, 34 КО) став новим обличчям боксу.

Про це розповів очільник промоутерської компанії Zanfer Boxing.

"Це ж заява? Це точно хороший спосіб заявити про себе. Ми всі знаємо, хто такий Хайме Мунгуя – нове обличчя боксу. Він продовжуватиме працювати, щоб залишатися новим обличчям боксу.

За ним приємно спостерігати. Подивіться на арену. Подивіться на арени в інших містах. І він посадив багато дуп на сидіння у Фініксі. Ми пишаємось ним. Попереду ще багато бійців. Хочемо, щоб святкувати, а не говорити про наступних суперників", – сказав Бельтран.