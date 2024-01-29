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Бельтран: Мунгуя – нове обличчя боксу

Фернандо Бельтран прокоментував перемогу Хайме Мунгуї (43-0, 34 КО) над Джоном Райдером (32-7, 18 КО).
Сьогодні 12:14 253 0
Бельтран: Мунгуя – нове обличчя боксу
#Хайме Мунгуя

Джерело - tribuna.com.

Мексиканець Хайме Мунгуя (43-0, 34 КО) став новим обличчям боксу.

Про це розповів очільник промоутерської компанії Zanfer Boxing.

"Це ж заява? Це точно хороший спосіб заявити про себе. Ми всі знаємо, хто такий Хайме Мунгуя – нове обличчя боксу. Він продовжуватиме працювати, щоб залишатися новим обличчям боксу.

За ним приємно спостерігати. Подивіться на арену. Подивіться на арени в інших містах. І він посадив багато дуп на сидіння у Фініксі. Ми пишаємось ним. Попереду ще багато бійців. Хочемо, щоб святкувати, а не говорити про наступних суперників", – сказав Бельтран.

Раніше Мунгуя переміг Райдера технічним нокаутом.

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