Мунгуя переміг Райдера технічним нокаутом

Мексиканець Хайме Мунгуя (43-0, 34 КО) переміг британця Джона Райдера (32-7, 18 КО) у поєдинку за пояс WBC Silver у другій середній вазі.

Бій завершився технічним нокаутом у 9-му раунді. Тренер британця кинув рушник після чотирьох нокдаунів протягом поєдинку.

After scoring a third knockdown, @jaimeMunguia15 closes the show 🙌#MunguiaRyder pic.twitter.com/tztOaQsGLA