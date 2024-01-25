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Названо дату бою Богачук - Фундора

Сьогодні 22:56 171 0
Названо дату бою Богачук - Фундора
#Сергій Богачук

Джерело - Tribuna.com.

Поєдинок між українським боксером першої середньої ваги Сергієм Богачуком (23-1, 23 КО) і американцем Себастьяном Фундорою (20-1-1, 13 КО) відбудеться 30 березня.

Про це повідомляє BoxingScene.

Раніше сам Богачук говорив, що бій відбудеться 23 березня.

Поєдинок пройде у Лас-Вегасі. Переможець цього поєдинку стане обов’язковим претендентом на титул WBC. Однак існує вірогідність, що бій стане титульним або навіть це буде обов’язковий захист титулу, оскільки Джермелла Чарло позбавлять титулу.

Богачук останній поєдинок провів у липні 2023 року, нокаутувавши суперника у 1-му раунді. Фундора у квітні втратив звання тимчасового чемпіона WBC, достроково програвши Браяну Мендосі.

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