Нганну назвав фаворита бою Усик - Ф’юрі

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) є фаворитом у бою проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Про це розповів Френсіс Нганну.

"Якщо я буду об’єктивним, я назву Тайсона Ф’юрі (фаворитом - прим.). Зрозуміло, я не скидаю Усика з рахунків. Я знаю, що він може виграти цей бій.

У нього дуже хороші шанси, можливо, навіть дуже. Але я, як і раніше, вибираю Тайсона і все ще хочу, щоб він виграв, щоб зустрітися з ним в матчі-реванші", - сказав Нганну.