Головне
Дмитренко здобула бронзу у спринті чемпіонату Європи
Вчора 16:56 896
Навіть Ісус не всім подобався, що вже казати про мене: правила життя Жозе Моурінью
Вчора 23:46 824
Шахтар оголосив про трансфер Гомеса
Вчора 20:10 453
Динамо поступилось Балкані у контрольному матчі
Вчора 17:54 987
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Вчора 16:02 14446
Анчелотті: Лунін зіграє з Лас-Пальмасом
Вчора 15:43 582
Гігонна виграв спринт на чемпіонаті Європи, Мандзин - 12
Вчора 14:22 513
Клопп залишить Ліверпуль у кінці сезону
Вчора 12:51 1339
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал
Вчора 10:26 24302
Джокович поступився Сіннеру у півфіналі Australian Open
Вчора 10:12 1099 3
Прямі трансляції

Нганну назвав фаворита бою Усик - Ф’юрі

Френсіс Нганну прокоментував майбутній бій за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі.
Вчора 23:10 382 0
Нганну назвав фаворита бою Усик - Ф’юрі
Фото - Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Франсіс Нганну

Джерело - tribuna.com.

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) є фаворитом у бою проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Про це розповів Френсіс Нганну.

"Якщо я буду об’єктивним, я назву Тайсона Ф’юрі (фаворитом - прим.). Зрозуміло, я не скидаю Усика з рахунків. Я знаю, що він може виграти цей бій.

У нього дуже хороші шанси, можливо, навіть дуже. Але я, як і раніше, вибираю Тайсона і все ще хочу, щоб він виграв, щоб зустрітися з ним в матчі-реванші", - сказав Нганну.

Нагадаємо, перший бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком має відбутися 17 лютого 2024 року в Саудівській Аравії.

Коментарі ()
Популярне зараз
Дівчина дня. Пауліна Грецьки - запальна білявка, донька найкращого хокеїста всіх часів Дівчина дня. Пауліна Грецьки - запальна білявка, донька найкращого хокеїста всіх часів 3085
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 24302
Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…” Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…” 6721 1
Ломаченку та Тайсону Ф’юрі потрібен психотерапевт Ломаченку та Тайсону Ф’юрі потрібен психотерапевт 25960
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці 14446
Кіченок та Остапенко вийшли до фіналу парного Australian Open Кіченок та Остапенко вийшли до фіналу парного Australian Open 2048
Рекомендуємо
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 15448 2
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 334739 9
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 315773
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 163388
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 86512
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 355324