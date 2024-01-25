Усик: Моя мотивація – це моя родина, моя країна

Джерело - Tribuna.com.
Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) має потужну мотивацію напередодні бою проти володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО).
Про це українець розповів у інтерв'ю Gloves Off на TNT Sports.
Ф'юрі: Чоловік, який носить сережку, ніколи не зможе мене перемогти
"Моя мотивація – це моя родина, моя країна, люди, які зараз підтримують мою країну, українські воїни. Це моя мотивація. У мене є шанс вдруге стати абсолютним чемпіоном світу. Це теж мотивує", – сказав Усик
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