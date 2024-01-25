Головне
Ястремська програла китаянці Чжен у півфіналі Australian Open-2024
Сьогодні 14:37 914
Кривбас переграв чемпіона Угорщини у контрольному матчі
Сьогодні 16:39 86
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 16:03 12868
Неймовірний прорив українок: Світоліна повертається у топ-20, Ястремська підіметься на 64 сходинки, Костюк - уперше в топ-30
Сьогодні 15:25 26692
Ястремська - Чжен: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу Australian Open
Сьогодні 14:27 4449
Ястремська програла перший сет півфінального матчу Australian Open-2024
Сьогодні 13:52 1446
Шевченко - новий президент УАФ
Сьогодні 13:10 945
Стало відомо, скільки заробили Світоліна, Костюк і Цуренко за виступ на Australian Open-2024
Сьогодні 11:43 35902 2
Ястремська - Чжен: де дивитися онлайн матч 1/2 фіналу Australian Open
Сьогодні 10:12 5459
Букмекери назвали фаворитку матчу Ястремська - Чжен
Сьогодні 10:04 6480
Прямі трансляції

Усик: Моя мотивація – це моя родина, моя країна

Усик розповів про свою мотивацію до бою з Ф'юрі
Сьогодні 15:00 337 0
Усик: Моя мотивація – це моя родина, моя країна
Фото: Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Tribuna.com.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) має потужну мотивацію напередодні бою проти володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це українець розповів у інтерв'ю Gloves Off на TNT Sports.

  Ф'юрі: Чоловік, який носить сережку, ніколи не зможе мене перемогти

"Моя мотивація – це моя родина, моя країна, люди, які зараз підтримують мою країну, українські воїни. Це моя мотивація. У мене є шанс вдруге стати абсолютним чемпіоном світу. Це теж мотивує", – сказав Усик

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Ястремська - Чжен: де дивитися онлайн матч 1/2 фіналу Australian Open Ястремська - Чжен: де дивитися онлайн матч 1/2 фіналу Australian Open 5459
Ястремська - Чжен: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу Australian Open Ястремська - Чжен: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу Australian Open 4449
Букмекери назвали фаворитку матчу Ястремська - Чжен Букмекери назвали фаворитку матчу Ястремська - Чжен 6480
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці 12868
Неймовірний прорив українок: Світоліна повертається у топ-20, Ястремська підіметься на 64 сходинки, Костюк - уперше в топ-30 Неймовірний прорив українок: Світоліна повертається у топ-20, Ястремська підіметься на 64 сходинки, Костюк - уперше в топ-30 26692
Стало відомо, скільки заробили Світоліна, Костюк і Цуренко за виступ на Australian Open-2024 Стало відомо, скільки заробили Світоліна, Костюк і Цуренко за виступ на Australian Open-2024 35902 2
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 315573
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 22354 7
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 45561 1
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 355193
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 50783 1
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 27188