Ф'юрі: Чоловік, який носить сережку, ніколи не зможе мене перемогти

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) не зможе перемогти володаря титулу WBC Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це британець розповів у інтерв'ю для шоу Gloves Off.

"Я знаю, що він не може перемогти мене. Я знаю, що він не може це зробити. Чоловік, який носить сережку, ніколи не зможе перемогти Тайсона Ф'юрі. Немає жодного шансу. Ніхто, хто носить сережки, не зможе мене перемогти", – сказав Ф'юрі.