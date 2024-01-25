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Ф'юрі: Чоловік, який носить сережку, ніколи не зможе мене перемогти

Сьогодні 13:47 486 0
Ф'юрі: Чоловік, який носить сережку, ніколи не зможе мене перемогти
Фото: Getty Images

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) не зможе перемогти володаря титулу WBC Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це британець розповів у інтерв'ю для шоу Gloves Off.

"Я знаю, що він не може перемогти мене. Я знаю, що він не може це зробити. Чоловік, який носить сережку, ніколи не зможе перемогти Тайсона Ф'юрі. Немає жодного шансу. Ніхто, хто носить сережки, не зможе мене перемогти", – сказав Ф'юрі.

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