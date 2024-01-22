Ф'юрі назвав найгрізнішого суперника у кар'єрі

Джерело - talksport.com.
Найгрізнішим суперником чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі був американець Деонтей Вайлдер.
Про це розповів сам британський боксер.
"Моїм найгрізнішим суперником був Деонтей Вайлдер. Я тричі бився з цим хлопцем і кожну секунду цих протистоянь у мене могла закритися завіса.
У Деонтея Вайлдера в кулаках динаміт. Якщо він вдарить, не важливо, у першому чи дванадцятому раунді, то нокаутує тебе", - розповів Ф’юрі.
Ф'юрі та Вайлдер зустрічалися тричі - перший бій закінчився нічиєю, і двічі перемога була за Тайсоном.
Нагадаємо, перший бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком має відбутися 17 лютого 2024 року в Саудівській Аравії.