Ф'юрі назвав найгрізнішого суперника у кар'єрі

Найгрізнішим суперником чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі був американець Деонтей Вайлдер.

Про це розповів сам британський боксер.

"Моїм найгрізнішим суперником був Деонтей Вайлдер. Я тричі бився з цим хлопцем і кожну секунду цих протистоянь у мене могла закритися завіса.

У Деонтея Вайлдера в кулаках динаміт. Якщо він вдарить, не важливо, у першому чи дванадцятому раунді, то нокаутує тебе", - розповів Ф’юрі.