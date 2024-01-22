Богачук: Скоріш за все, у мене буде бій за основний титул чемпіона світу WBC

Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (23-1, 23 КО) може провести бій за титул чемпіона світу за версією WBC.

Про це він розповів Національній лізі професійного боксу України.

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"У мене мав бути поєдинок за пояс WBC Interim – це звання тимчасового чемпіона світу. А зараз так склалася ситуація, що, скоріш за все, це буде бій за основний титул – чемпіона світу за версією WBC", - сказав Богачук.